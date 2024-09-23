В Оренбуржье открыли два новых нефтяных месторождения

Два новых нефтяных месторождения открыла в Оренбуржье компания "Оренбургнефть" - ключевое дочернее общество НК "Роснефть" в ПФО. Новые объекты – Измайловское и месторождение имени А.В. Пушина (геолога предприятия — прим.ред.) – расположены в Ташлинском и Новосергиевском районах области. Их начальные извлекаемые запасы нефти по категории С1 оцениваются в 3,2 миллиона тонн нефти и 0,3 миллиарда кубометров газа.

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Восполнение запасов и их последовательный ввод в разработку - ключевые элементы стратегии компании. Предприятие ведет целенаправленную работу по расширению минерально-сырьевой базы. Важное направление - переоценка запасов с учетом внедрения новых технологий, уточнение геологического строения месторождений, доразведка слабоизученных участков и разработка методов ввода в эксплуатацию новых месторождений.

Екатериновский участок недр, в пределах которого открыто Измайловское месторождение, находится в отложениях нижнего карбона. В 2017 году участок был приобретен для расширения ресурсной базы и восполнения промышленных запасов углеводородов.

Месторождение им. А.В. Пушина открыто по результатам бурения поисково-оценочной скважины №1 в пределах Чернояровского участка недр, потенциал которого связан с высокоперспективными верхнедевонскими рифогенными комплексами. Геолог предприятия Алексей Викторович Пушин долгое время работал начальником отдела геологоразведочных работ предприятия и являлся одним из признанных экспертов геологического блока. В свое время при его участии был найден целый ряд новых месторождений: Восточно-Калиновое, Моргуновское, Таращанское, Восточно-Толкаевское, Пьяновское, Северо-Родинское, Рубцовское, Камеликское. За высокие достижения он неоднократно был представлен к наградам и удостоен знака отличия "Заслуженный профессионал Оренбургской области".

- Месторождения открыты благодаря инновационным технологиям и уникальным специализированным программным комплексам, разработанным в научно-проектных институтах компании, - отметил начальник отдела ресурсной базы и аудита запасов Андрей Макаренко. – Отечественные технологии позволяют более полно, нежели иностранные, производить работы, выявлять новые перспективные объекты на существующих старых месторождениях, пропущенные залежи, которые мы раньше не могли видеть.

Применение таких технологий позволяет принимать самые эффективные решения при разведке, разработке и обустройстве месторождений.

Справка

Предприятие ведет производственную деятельность на территории Оренбургской и Самарской областей. Геологоразведочные работы ведутся на 28 лицензионных участках. За пять лет в Оренбургской области открыто 16 месторождений. Их начальные извлекаемые запасы - около 20 миллиона тонн нефти.