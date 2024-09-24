Tikkurila в России сменит название

Финская лакокрасочная продукция Tikkurila в России будет производиться и продаваться под новым брендом Tikkivala. Об этом сообщили РБК в компании.

Под новым брендом будет реализовываться весь ассортимент Tikkurila, выпускаемый на двух заводах в Санкт-Петербурге. Названия краски, пропиток и лаков останутся такими же, их состав, продуктовые характеристики и стоимость также не изменятся, сообщили в компании.

Ребрендинг планируется завершить до конца следующего года, под брендом Tikkivala товары появятся в магазинах в начале 2025 года.

В компании уточнили, что правообладателем бренда Tikkivala является российское юрлицо ООО «Тиккурила».

В июне 2022 года Tikkurila объявила, что покинет российский рынок. Тогда она частично приостановила деятельность в стране и свела продажи к минимуму.