"Циан" завершил регистрацию холдинговой компании в России

Онлайн-платформа объявлений о недвижимости "Циан" 24 сентября 2024 года завершила регистрацию холдинговой компании в России. Об этом сообщили в пресс-службе группы.

"24 сентября 2024 года Cian Technology Ltd (прежнее наименование компании), холдинговая компания группы, была зарегистрирована под фирменным наименованием международная компания акционерное общество "Циан технолоджи лтд" в специальном административном районе на острове Октябрьский в г. Калининграде Калининградской области РФ, завершив тем самым основные этапы редомициляции в Россию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что оставшиеся шаги носят технический характер и, как ожидается, будут завершены в установленные сроки. Дальнейшие планы группы включают в себя приобретение компании "Циан" публичного статуса, то есть регистрацию в качестве международной компании публичного акционерного общества.

Ранее сообщалось, что онлайн-платформа объявлений о недвижимости "Циан" подала документы о смене регистрации материнской компании Cian Technology Ltd с Сейшельских островов в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области.