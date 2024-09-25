Власти готовят нефтяникам льготы для наращивания производства

Минфин подготовил законопроект об изменениях в Налоговом кодексе, по которым нефтяники смогут получить снижение налоговых выплат (инвестнадбавку к обратному акцизу на нефть) в период с 2031 по 2032 год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо статс-секретаря, замглавы Минфина Алексея Сазанова в Минэнерго, Минэкономразвития и ФНС.

Уточняется, что льготы получат те организации, которые в период с 2020 по 2026 год инвестируют в объекты нефтепереработки более 50 миллиардов рублей. Кроме того, компании должны будут обеспечивать отпуск бензина Аи-92 и дизеля по стоимости, которая не превышает среднеоптовую на 10% и 20% соответственно.

Ранее аналогичный механизм поддержки уже вводили до 1 января 2031 года, поэтому новая мера продлит текущие льготы еще на два года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, объем налоговых послаблений может составить 210 миллиардов рублей. Поправки были разработаны для стабилизации условий работы нефтеперерабатывающей отрасли, в том числе по поставке на внутренний рынок моторных топлив.

США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, в том числе относительно объема поставок российской нефти на мировой рынок и ее транспортировки, заявляли ранее в Белом доме.

В МИД РФ в ответ на это сообщили, что американские планы ужесточить санкции в отношении поставок нефти из РФ являются одним из элементов политико-психологического нажима на российское бизнес-сообщество. В арсенале внешней политики США остались лишь санкции, угрозы и давление, добавили в ведомстве.