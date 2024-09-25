Сумма иска Wildberries к компании Бакальчука увеличилась

Сумма претензий Wildberries к компании «ВБ девелопмент» достигла 37 миллиардов рублей, увеличившись на десять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

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ТАСС отмечает, что учредителем компании «ВБ девелопмент» является Владислав Бакальчук, муж основательницы Wildberries Татьяны Ким. В Wildberries заявили, что 37 миллиардов - сумма незакрытых авансов, которые компания выплатила «ВБ девелопмент».

В Wildberries подчеркнули, что юристы объединенной компании уведомили «ВБ девелопмент» об отказе от текущих договоров и начали заключать договоры техзаказа с новой дочерней структурой. Эта структура выступит техническим заказчиком при возведении логоцентров.

В Wildberries заявили, что планируют взыскать авансы в судебном порядке. При этом в компании подчеркнули, что готовы продолжить взаимодействие с добросовестными подрядчиками.

Накануне Бакальчук публично обратился к Татьяне Ким и призвал ее к «диалогу и решению вопроса». Он заявил, что основательница Wildberries приняла «необдуманное» решение остановить выплаты подрядчикам за строительство складов. Он утверждал, что 300 российских подрядных организаций «остались без денег за уже выполненные работы».