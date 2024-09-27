Рассекречена провальная попытка покупки Intel

Британский холдинг Arm пытался купить подразделение Intel, занимающееся разработкой центральных процессоров. Этот бизнес мог бы помочь Arm расширить свой охват рынка, так как компания самостоятельно не выпускает процессоры, а лишь получает отчисления за право использования своих разработок другими поставщиками. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Intel.

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Однако, Intel категорически отказалась продавать свое подразделение, несмотря на то, что текущая капитализация Arm составляет $156 млрд, в то время как у Intel она опустилась до $102 млрд. Кроме того, 88% акций Arm принадлежат японской корпорации SoftBank, которая могла бы обратиться за помощью к японским инвесторам в случае необходимости финансирования сделки.

Между тем, Intel продолжает искать другие источники финансирования для своих многочисленных проектов. Например, компания Apollo Global Management может предоставить Intel до $5 млрд. Стороны уже имеют опыт сотрудничества в рамках финансирования проекта по модернизации и расширению предприятия Intel в Ирландии. Созданное ими совместное предприятие будет руководить деятельностью данной производственной площадки, и Apollo сможет претендовать на часть его прибыли.

Кроме Arm, к приобретению Intel также присматриваются американские IT-компании Qulacomm и Broadcom.