Дуров раскрыл свой доход

Основатель Telegram Павел Дуров, арестованный во Франции, во время допроса в Париже заявил, что зарабатывает один дирхам (25 рублей) в год. Об этом сообщает Le Monde.

© Павел Дуров/ВКонтакте

По данным газеты, заявление Дурова привело суд в замешательство и он решил снизить сумму залога до пяти миллионов евро с 20 миллионов евро изначально запрашиваемых парижской прокуратурой.

При этом в Le Monde отметили, что сумма залога выглядит незначительной по сравнению с состоянием основателя Telegram. Оно оценивается в диапазоне от 9 до 15,5 миллиардов долларов, куда входят средства от продажи социальной сети «ВКонтакте» и акции Telegram.

Напомним, что Дурова задержали во Франции 24 августа. Ему инкриминируют десять правонарушений и уголовных преступлений, в том числе администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Дурову грозит десять лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч евро. В среду, 28 августа, он был отпущен под залог в размере пяти миллионов евро. Ему запрещено покидать Францию. До этого он жил в Дубае.