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FT: OpenAI решила стать коммерческой компанией

Компания OpenAI, разработавшая чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, планирует сменить статус с НКО на коммерческую организацию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

OpenAI решила стать коммерческой компанией
© globallookpress.com

Ожидается, что трансформация некоммерческой OpenAI, имеющей коммерческое подразделение, произойдет до конца 2025 года, чтобы компания стала более привлекательной для инвесторов. Одновременно руководитель OpenAI Сэм Альтман ведет "предварительные переговоры с советом директоров о приобретении доли" в компании.

Толчком к подобным переменам послужил уход ключевых топ-менеджеров, прежде всего технологического директора Миры Мурати, а также главного научного сотрудника Боба Макгрю и вице-президента по исследованиям Баррета Зофа.

В 2022 году OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли внимание широкой общественности, в том числе в России. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.

В последние два года в отношении OpenAI было выдвинуто несколько исков за предполагаемое нарушение прав авторов и медиакомпаний, чьи работы использовались для обучения некоторых ее продуктов. В ноябре 2023 года совет директоров OpenAI отстранил Сэма Альтмана от должности генерального директора, сославшись на отсутствие доверия к нему, однако вскоре восстановил его после переговоров, вследствие которых был реконструирован совет.

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Сэм Альтман