OpenAI решила стать коммерческой компанией

Компания OpenAI, разработавшая чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, планирует сменить статус с НКО на коммерческую организацию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Ожидается, что трансформация некоммерческой OpenAI, имеющей коммерческое подразделение, произойдет до конца 2025 года, чтобы компания стала более привлекательной для инвесторов. Одновременно руководитель OpenAI Сэм Альтман ведет "предварительные переговоры с советом директоров о приобретении доли" в компании.

Толчком к подобным переменам послужил уход ключевых топ-менеджеров, прежде всего технологического директора Миры Мурати, а также главного научного сотрудника Боба Макгрю и вице-президента по исследованиям Баррета Зофа.

В 2022 году OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли внимание широкой общественности, в том числе в России. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.

В последние два года в отношении OpenAI было выдвинуто несколько исков за предполагаемое нарушение прав авторов и медиакомпаний, чьи работы использовались для обучения некоторых ее продуктов. В ноябре 2023 года совет директоров OpenAI отстранил Сэма Альтмана от должности генерального директора, сославшись на отсутствие доверия к нему, однако вскоре восстановил его после переговоров, вследствие которых был реконструирован совет.