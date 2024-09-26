Путин поручил подготовить план развития «Газпрома»

Президент России Владимир Путин поручил компании «Газпром» и правительству подготовить десятилетний план развития газовой отрасли страны. Об этом пишет ТАСС.

Поручение глава государства дал в ходе своего выступления в рамках VII Международного форума «Российская энергетическая неделя». По его словам, проект должен отражать как «масштабные планы по газификации российских регионов, так и увеличение переработки газа внутри страны».

«Я прошу компанию [«Газпром»] совместно с правительством подготовить десятилетний план, реализация которого, безусловно, обеспечит устойчивое развитие корпорации, создание инфраструктуры для изменения географии поставок», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что Россия намерена стать крупнейшим поставщиком газа в Китай. По его словам, в планах компании в 2027 году начать поставки в КНР по «дальневосточному» маршруту в объеме 10 миллиардов кубометров голубого топлива в год.

При этом, по данным Минэнерго, добыча газа в РФ в январе—мае продемонстрировала рост на 8% в сравнении с таким же периодом прошлого года, до 308 млрд кубометров. А в июне добыча увеличилась на 9,6% год к году, до 55 млрд кубометров.