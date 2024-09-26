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Банки заморозили 30 тыс. счетов в первый день работы закона о возврате средств

В России в июле вступил в силу закон о возмещении средств в случаях, если банки допустили перевод на счета мошенников из базы ЦБ. В первый день работы закона кредитные организации заблокировали 30 тыс. счетов, рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Об этом пишет РБК.

Банки заморозили 30 тыс. счетов в первый день работы нового закона
© РИА Новости

По данным портала, регулятор собирает эту базу на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. В ней содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств.

«На момент вступления в силу закона наши финансовые организации по нашей информации, которую нам направили, одномоментно отключили порядка 30 тыс. реквизитов 25 июля этого года», — уточнил Уваров.

По его словам, системно значимые кредитные организации ежедневно «охлаждают» около 20 тыс. денежных переводов. Он уточнил, что эти действия связаны с той информацией о подозрительных реквизитах, которую регулятор получает от банков.

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Финансист пояснил, что клиенты нередко не понимают, в связи с чем возникают такие периоды охлаждения, обращаются в свои финансовые организации, где и «получают разъяснения».

Уваров уточнил, что Банк России использует два фактора для включения клиентов в базу с мошенническими реквизитами.

«Первый — это наличие операции без добровольного согласия клиента. И второй важный фактор — это запрос из МВД России. То есть по факту фактически на эти реквизиты возбуждено уголовное дело», — подчеркнул директор департамента.

ЦБ готов обсудить с рынком инициативы по изменению механизма исключения из базы, однако по истечении двух месяцев работы закона «еще преждевременно делать какие-то выводы с точки зрения того, нужно ли вносить в него изменения, либо нет», констатировал Уваров.

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