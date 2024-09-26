Банки заморозили 30 тыс. счетов в первый день работы нового закона

В России в июле вступил в силу закон о возмещении средств в случаях, если банки допустили перевод на счета мошенников из базы ЦБ. В первый день работы закона кредитные организации заблокировали 30 тыс. счетов, рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Об этом пишет РБК.

По данным портала, регулятор собирает эту базу на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. В ней содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств.

«На момент вступления в силу закона наши финансовые организации по нашей информации, которую нам направили, одномоментно отключили порядка 30 тыс. реквизитов 25 июля этого года», — уточнил Уваров.

По его словам, системно значимые кредитные организации ежедневно «охлаждают» около 20 тыс. денежных переводов. Он уточнил, что эти действия связаны с той информацией о подозрительных реквизитах, которую регулятор получает от банков.

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Финансист пояснил, что клиенты нередко не понимают, в связи с чем возникают такие периоды охлаждения, обращаются в свои финансовые организации, где и «получают разъяснения».

Уваров уточнил, что Банк России использует два фактора для включения клиентов в базу с мошенническими реквизитами.

«Первый — это наличие операции без добровольного согласия клиента. И второй важный фактор — это запрос из МВД России. То есть по факту фактически на эти реквизиты возбуждено уголовное дело», — подчеркнул директор департамента.

ЦБ готов обсудить с рынком инициативы по изменению механизма исключения из базы, однако по истечении двух месяцев работы закона «еще преждевременно делать какие-то выводы с точки зрения того, нужно ли вносить в него изменения, либо нет», констатировал Уваров.