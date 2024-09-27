Бакальчук сообщил «печальные новости» о Wildberries

Бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что темпы роста оборота Wildberries упали до 40 процентов впервые за более чем семь лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Бакальчук назвал такие показатели «катастрофой» для компании, «привыкшей» к постоянному росту на 80-100 процентов год к году. Также бизнесмен заявил, что компания сократила команду людей, «позволивших WB стать крупнейшим маркетплейсом России».

«Друзья, сегодня у меня печальные новости. <…> Руководство РВБ больше заинтересовано в создании паники и управлении через страх, чем в реальной стабилизации бизнеса», - написал Бакальчук.

В июле глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Бакальчук обратился к нему из-за проблем с семейным бизнесом. Кадыров отмечал, что речь идет об «откровенном и наглом рейдерском захвате» активов Wildberries. Утверждалось, что рейдеры «оградили» основательницу Wildberries от мужа и детей. Позже сама Бакальчук заявила, что рейдерского захвата не было, и подчеркнула, что всё дело в ее решении развестись с мужем. Также она отмечала, что сделка Wildberries с компанией Russ Outdoor была согласована с супругом.

Днем 18 сентября в Wildberries сообщили о попытке Бакальчука и его охраны «незаконно проникнуть» в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате которой погибли два человека.

Бакальчук сообщил о «тревожных новостях» из Wildberries

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы. Следователи сообщили, что пострадали семеро человек, включая двух полицейских.

Через несколько дней после происшествия основательница Wildberries объявила, что меняет фамилию Бакальчук на свою девичью - Ким.