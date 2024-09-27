Еще один иностранный бренд захотел вернуться в Россию

Итальянский люксовый бренд Trussardi, выпускающий одежду, аксессуары и парфюмерию, захотел вернуться в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что прекращение сотрудничества с российским рынком обернулось для модного дома многомиллионными долгами и продажей бренда фирме Miroglio Group. Новые владельцы, желая исправить финансовую ситуацию, решили производить одежду из низкокачественных материалов и продавать ее по более низким ценам. Попытки сделать иностранную компанию лучше не увенчались успехом.

Один из старейших в России интернет-магазинов прекратил работу

В связи с этим руководство Trussardi приняло решение о возвращении бренда в Россию. Так, в первую очередь на склады магазинов поступят духи, а затем рубашки и джинсы. В ближайшее время откроется магазин на Ходынском поле в Москве.

В августе сообщалось о возможном возвращении в Россию французского модного дома Dior.