«Циклон» рекламы. СберСеллер рассказал о новом продукте на НРФ Регионы

20 сентября 2024 года в Екатеринбурге состоялся Национальный Рекламный Форум НРФ Регионы. Он объединил специалистов в области маркетинга, PR и коммуникаций со всей страны, которые обсудили изменения на региональном рекламном рынке, использование актуальных технологий и инструментов. Сейлз-хаус СберСеллер представил на пленарной сессии свой новый продукт специально для регионального рынка – «Циклон».

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Форум открыла стратегическая сессия с лидерами рекламного бизнеса, среди которых была директор по стратегии СберСеллера Евгения Лысенко. Она представила новый уникальный продукт сейлз-хауса «Циклон» на базе собственного и партнерского инвентаря, основанный на уникальных обезличенных данных. Это комплексное решение для мультиканальных кампаний позволяет одновременно запустить кампанию на всех доступных цифровых поверхностях, включая Telegram Ads, банкоматы, медиафасады и продвижение у более чем 500 тыс. блогеров в соцсетях.

Лысенко рассказала, что, согласно внутренним исследованиям, на региональном рынке за последние полтора-два года произошли существенные изменения. Его активно осваивают крупные федеральные игроки, такие как ритейл, финансовые услуги и интернет-сервисы. Среди локальных игроков заметна активность девелоперов и туристических сервисов. Все эти факторы меняют общую маркетинговую картину и способствует повышению интереса к рекламным возможностям в регионах и поиску новых решений и форматов. Поэтому СберСеллер решил создать продукт для тотального проникновения рекламы в регионах. «Циклон» можно использовать уже в 1350 городах 80 российских регионов.

Евгения Лысенко, директор по стратегии СберСеллера: «Мы стремились создать решение, которое позволит брендам достичь максимального уровня охвата и частоты контакта с целевой аудиторией. Важно, чтобы используемые форматы были не только качественными, но и визуально привлекательными, чтобы выделяться из общего рекламного потока. Наш “Циклон” позволяет брендам охватить все ключевые точки внимания и эффективно продвигаться в нужном регионе страны».

В пленарной сессии также приняли участие лидер рекламных продуктов и технологий Сбера Владимир Мосин, руководитель отдела по национальной выручке RUSS Дмитрий Бурцев, директор по работе с партнерами VK Мария Добромильская, директор по цифровым технологиям NMi Group Анна Планина и другие эксперты. Они обсудили динамику медиарынка за последний год и обозначили приоритетные направления его развития в регионах.

В сессии Influence Marketing выступила представитель стратегического партнёра СберСеллера Екатерина Бокова, исполнительный директор Perfluence – крупнейшей технологичной маркетинговой платформы по работе с инфлюенсерами. Вместе с лайфстайл-блогером Алсу Сулеймановой они рассказали, как подбирать инфлюенсеров для интеграции бренда и продемонстрировали на реальных кейсах, насколько эффективными могут быть рекламные активации с блогерами. Накануне НРФ Регионы, 19 сентября, в Екатеринбурге также состоялось мероприятие PerfRoom, на котором представители платформы Perfluence встретились с городскими блогерами и рассказали про успешные практики и раскрыли лайфхаки для усиления эффективности инфлюенс-маркетинга.

НРФ Регионы прошёл в рамках Национальной недели HR и рекламы и собрал более 200 спикеров и 4000 участников.