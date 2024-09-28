РФ предъявила досудебные претензии из-за «Севпотоков» четырем странам

Россия предъявила досудебные претензии в связи с расследованием терактов на «Северных потоках» четырем странам, сообщила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, речь идет о Германии, Дании, Швеции и Швейцарии. Дипломат уточнила, что на очереди также другие государства, которые могут быть связаны с произошедшим.

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Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, — сообщила Захарова.

Как уточнила дипломат, Швейцария, где зарегистрирована компания-оператор «СП» даже не пыталась расследовать теракты, Дания и Швеция, в чьих экономических зонах они случились, также свернули следствие, а Германия, где находится конечная точка газопроводов, до сих пор не предоставила результатов.

Ранее Захарова также сообщила, что Запад не заинтересован в расследовании подрыва на «Северных потоках». По ее словам, все запросы российской стороны о содействии отклонили. Дипломат добавила, что Москва неоднократно отправляла странам Европы запросы о правовой помощи.