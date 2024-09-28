Состояние Цукерберга увеличилось в шесть раз после запуска метавселенной

Суммарное состояние создателя корпорации Meta* Марка Цукерберга возросло в шесть раз с момента создания метавселенной Metaverse и составило порядка 201 миллиарда долларов.

© Вечерняя Москва

Таким образом, предприниматель занял четвертое место в рейтинге богатейших людей мира. Цукурбергу удалось преумножить свое состояние благодаря стремительному росту стоимости акций его новой метавслененной, из-за чего создатель Meta* сумел кратно разбогатеть всего за два года, передает The Bloomberg.

26 сентября Цукерберг презентовал AR-очки будущего с функциями искусственного интеллекта и дополненной реальности.

Глава Meta* сообщил, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на нее давление в 2021 году с целью цензуры контента о COVID-19 в социальных сетях компании.

В январе Цукерберг публично извинился перед родителями подростков, которые пострадали в результате пользования социальными сетями.

Американский сенатор Линдси Грэм на слушаниях в Конгрессе заявил Марку Цукербергу, что руки предпринимателя в крови из-за вреда, который продукция его компаний наносит детям. В ответ на это бизнесмен сказал, что корпорация уже приняла меры, чтобы оградить несовершеннолетних пользователей принадлежащих ей социальных сетей от возможного вреда.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.