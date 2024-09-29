Раскрыто, почему дорожает самый дешевый сорт кофе

Цена на сорт кофе робуста продолжает увеличиваться, догоняя привычную арабику, сообщает РИА Новости.

Как заявила эксперт Экономического факультета РУДН Арина Тинькова, невзирая на общий прирост рынка кофе, спрос продолжает превышать предложение. При этом арабика до сих пор занимает большую часть мирового рынка, а робуста – более дешевый и менее популярный – стал чаще использоваться в кофейнях. Производители жалуются на его нехватку.

Эксперт отметила, что рост цен на кофе продолжится, и затронет даже тех, кто привык готовить его дома.