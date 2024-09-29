Раскрыто отношение работодателей к кандидатам старше 50 лет

Российские компании в последние годы стали чаще брать на работу людей старше 50 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

Исследователи уточнили, что из-за кадрового голода работодатели все чаще предлагают кандидатам предпенсионного возраста такую же зарплату, как и более молодым специалистам.

Анализ показал, что в российской столице 40% работодателей берут на работу пенсионеров на общих основаниях, а 27% — только на ряд должностей.

В стране в целом картина практически аналогичная, отмечают эксперты: 44% работодателей принимают людей пенсионного возраста на работу на общих основаниях и 30% — на отдельные позиции.

По их данным, в Москве 32% мужчин старше 50 лет подают резюме на руководящие должности, среди женщин — 14%.

В последние годы, резюмировали исследователи, работодатели вкладывают ресурсы в удержание персонала, постоянно расширяют «воронку найма».