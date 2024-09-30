У производителя «Фрутоняни» сменился собственник

Компания «Прогресс», крупнейший в России производитель детского питания, перешла под контроль структур, связанных с миллиардером Владимиром Лисиным. Об этом сообщает РБК.

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По данным агентства, покупка компании — владельца брендов «Фрутоняня» и «Липецкий бювет» могла обойтись в сумму около 70 млрд рублей.

«Информацию подтвердил источник РБК, осведомленный о деталях сделки. О том, что собственники компании искали покупателя на активы и выходили на переговоры, также рассказал РБК один из участников рынка», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что о совершившейся сделке уже знают сотрудники компании. Однако пока неясно, идет ли речь о полной продаже компании или о продаже пакета.

Компания «Прогресс» выпускает детские овощные и фруктовые соки, пюре, каши, творожки и другие продукты под брендами «Фрутоняня» и «Фрутоняня малышам», а также минеральную воду «Липецкий бювет».

2 сентября Bloomberg подсчитал состояние богатейших россиян. С начала 2024 года бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин увеличил свой капитал на $3,54 млрд — до $27,5 млрд.

Ранее сообщалось, что оборот крупнейших торговых сетей в этом году может вырасти на четверть.