В Россию вернется один французский коньяк

Компания Ladoga заключила контракт с французским домом Hardy на поставки одноименного коньяка в Россию. О том, что производитель водки «Царская», джина Barrister, виски Fowler’s и других алкогольных напитков станет эксклюзивным дистрибутором этого напитка, сообщает газета «Ведомости».

Ранее этот коньяк в Россию импортировал другой поставщик, который прекратил сотрудничество с французским производителем в августе 2023-го года. Теперь же Hardy будет продаваться в собственных магазинах Ladoga, специализированных бутиках (Wine Style, «Винограция», Wine Brothers) и HoReCa (сфера гостинично-ресторанного бизнеса). После того как коньяк вернется на полки магазинов, его стоимость составит от 6,8 до 82,3 тысячи рублей за бутылку.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, освободившиеся ниши на алкогольном рынке долго не пустуют, их быстро занимают конкуренты.

«Неудивительно, что французские производители боятся потерять российский рынок: коньяк пользуется большой популярностью в нашей стране в отличие от Франции. Там на внутренний рынок приходится всего три-пять процентов от всего объема производства в стране», — добавил владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман.

По данным Росалкогольтабакконтроля, с начала 2024 года суммарные объемы продаж коньяка в России выросли на 5,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 9,06 миллиона декалитров (дал).

С 1 июля 2024 года в России выросли минимальные цены на крепкий алкоголь. Стандартная бутылка водки объемом 0,5 литра подорожала с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей. Коньяк вырос в цене с 517 до 556 рублей.