Глава Мосбиржи ушел в отставку

Юрий Денисов покидает пост председателя правления Московской биржи. Об этом пишет пресс-служба торговой площадки на официальном сайте.

Решение о прекращении его полномочий с 30 сентября 2024 года принял Наблюдательный совет компании.

На время выбора кандидата и принятия решения о назначении председателя правления Московской биржи торговую площадку возглавит Виктор Жидков.

В связи с этим Наблюдательный совет Национального расчетного депозитария 1 октября 2024 года рассмотрит вопрос об освобождении Виктора Жидкова с должности руководителя НРД, пояснили в пресс-службе.

Напомним, что Юрий Денисов занял должность предправления биржи 16 мая 2019 года.