Стало известно об использовании компанией McDonald’s рабского труда

В британском McDonald’s работали чешские рабы, которых туда отправляла чешко-албанская банда. Об этом сообщает BBC.

По данным телеканала, банду возглавляли братья Эрнест и Зденек Древенаки. Свою деятельность они начали в 2015 году, ее целью был поиск людей из уязвимых слоев населения в Праге, Брно, Остраве и Пльзени. Братья обещала им помочь наладить жизнь и перевозила их в Великобританию, где отбирала паспорта и отправляла работать в ресторан быстрого питания McDonald’s в Кэкстоне, Кембриджшир и на хлебозавод, поставляющий выпечку в супермаркеты Asda, Co-op, Marks & Spencer, Sainsbury’s, Tesco и Waitrose. Практически весь их заработок, который соответствовал минимальной установленной законом заработной плате, Древенаки забирали себе. На эти деньги они приобретали себе роскошные автомобили, украшения из драгоценных металлов и недвижимость в Чехии.

Отмечается, что все жертвы проживали в Великобритании в тесном жилье, в том числе протекающем сарае и неотапливаемом фургоне. В общей сложности Древенаки эксплуатировали с 2015 по 2019 года 16 человек. Некоторые из них пытались бежать, но их выслеживали и возвращали обратно. Все прекратилось в октябре 2019 года, когда жертвы смогли связаться с чешской полицией.

В BBC считают странным, что за четыре года McDonald’s ничего не заподозрил, несмотря на ряд «красных флагов». В частности, зарплата жертв выплачивалась на банковские счета с другими именами, а у некоторых и вовсе на один счет, они не говорили по-английски и их заявление о приеме на работу заполняли члены банды, которые даже могли присутствовать на собеседованиях в качестве переводчика. Кроме того они работали сверхурочно — от 70 до 100 часов в неделю, и имели один и тот же адрес регистрации.

Известно, что точка быстрого питания, где трудились жертвы являлась франшизой и с 2015 по 2019 года ей управляли два разных человека. Последний владелец во время разговора с полицией и прокуратурой сознался, что сотрудничал с бандой.