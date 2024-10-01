Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ
Германская Wintershall Dea, некогда одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, инициировала два арбитражных разбирательства против РФ для защиты своих прав на российские активы.
Об этом говорится в сообщении компании.
"В рамках рассмотрения исков, связанных с экспроприацией российских активов, Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против Российской Федерации для защиты своей правовой позиции и интересов своих акционеров. Причиной этого разбирательства является нарушение Российской Федерацией своих обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с ФРГ и Энергетической хартии", - заявили в компании.
После закрытия в начале сентября сделки по передаче британской Harbour Energy своего нефтегазового бизнеса без участия РФ Wintershall Dea изменила свою организационно-правовую форму с акционерного общества (Aktiengesellschaft) на общество с ограниченной ответственностью (GmbH). Основными задачами германской компании теперь станут разбирательства по статусу российских активов, продажа оставшихся предприятий, реструктуризация и, в конечном счете, закрытие штаб-квартир в Касселе и Гамбурге.