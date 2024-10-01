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Банк "Юникредит" перестанет начислять проценты по счету "Клик"

Банк "Юникредит" (российская "дочка" италийской группы Unicredit) прекратит начислять проценты по текущему счету, следует из информации на сайте кредитной организации.

Банк "Юникредит" перестанет начислять проценты по счету "Клик"
© РИА Новости
"С 1 ноября 2024 года банк "Юникредит" прекращает начисление процентов по текущему счету "Клик". Проценты, начисленные до 31 октября 2024 года включительно, будут выплачены согласно действующим ставкам", - указано в сообщении.

Как уточнили в поддержке кредитной организации, единственный вид текущего счета в банке - это "Клик".