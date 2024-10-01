Банки уличили в манипуляциях с кредитными ставками

Центральный банк России обнаружил, что некоторые банки манипулируют расчетом полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам, нарушая закон о потребительском кредите. Об этом регулятор сообщил в своем информационном письме. Газета.Ru

Многие организации предлагают промопериоды с минимальными ставками, по окончании которых ставки существенно увеличиваются. При этом при расчете полной стоимости кредитов по картам банки указывают ее именно с учетом льготных условий, что не отражает предельную возможную сумму платежей по кредитному договору. Как отмечают в Центробанке, такие действия нарушают закон «О потребительском кредите (займе)», так как вводят заемщиков в заблуждение. Lenta.ru

Это вводит заемщиков в заблуждение, поскольку полная стоимость кредитов с учетом льготных условий не отражает максимальные возможные платежи. Центробанк считает, что такие практики нарушают закон «О потребительском кредите (займе)». Ura.Ru