Forbes: «Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний России

"Газпром" занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге самых убыточных компаний России по итогам 2023 года. Список опубликован на сайте издания.

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Как пишет журнал, чистый убыток "Газпрома" за 2023 года составил 583,1 млрд рублей. Издание отмечает, что это первый убыток компании за 25 лет. Так, за неделю с момента опубликования отчетности о финансовых результатах "Газпрома" по итогам 2023 года стоимость его акций снизилась на 6% - до 154 рублей. Уточняется, что убыток компании имел "бухгалтерский характер" - его обеспечило обесценивание нефинансовых активов в 1,15 трлн рублей и убыток от курсовых разниц в 652 млрд рублей. Однако, чистый денежный поток "Газпрома" от операционной деятельности вырос на 5% - до 2,3 трлн рублей в прошлом году, а уже по итогам первого полугодия 2024 года компания получила 1,1 трлн рублей чистой прибылью.

«Газпром» показал убытки впервые за четверть века

Второе место в рейтинге занимает Амурский газохимический комплекс, чей чистый убыток по итогам прошлого года составил 71,9 млрд рублей. Комплекс, строящийся в Амурской области, является совместным предприятием "Сибура" и китайской корпорации Sinopec. На начало сентября 2024 года общий прогресс по проекту превысил 55%. Амурский газохимический комплекс должен стать одним из крупнейших мировых производителей полиэтилена и полипропилена. Убыток еще не работающей компании в Forbes назвали бухгалтерским, также отмечается связь с резервами по обесцениванию активов и убытком по курсовым разницам от пересчета активов и обязательств в иностранной валюте.

Замыкает тройку лидеров Ozon с чистым убытком в размере 42,7 млрд рублей за 2023 год. Как пишет журнал, убыток компании снизился на 27% в связи с ростом валовой прибыли и отсутствием разовых расходов. Отмечается, что помимо инвестиций в складскую инфраструктуру и затрат на привлечение клиентов причиной убытков также стала высокая инфляция труда. Так, по итогам 2024 года, убыток Ozon может вновь увеличиться - в связи с повышением ключевой ставки Центрального банка процентные расходы компании только в первом полугодии выросли в два с лишним раза, до 21,7 млрд рублей.

В рейтинг издания также вошли Объединенная авиастроительная корпорация (34,8 млрд рублей), VK (34,3 млрд рублей), АО "Междуречье" (32 млрд рублей), Московский метрополитен (30,7 млрд рублей), АО "Русгаздобыча" (30,3 млрд рублей), ГК "Агентство по страхованию вкладов" (29,5 млрд рублей) и пивоваренная компания "Балтика" (28,1 млрд рублей).