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СДМ-банк предупредил о вероятных ошибочных двойных списаниях при оплате покупок

СДМ-банк предупредил о возможных ошибочных двойных списаниях при оплате покупок в торговых точках. Все отмены по задвоенным платежам будут проведены 4 октября после 16:00 мск, сообщается в официальном Telegram-канале банка.

СДМ-банк предупредил об ошибочных двойных списаниях при оплате покупок
© РИА Новости

По данным кредитной организации, сбой носит массовый характер, пострадали также клиенты других банков.

"2 октября 2024 года мы фиксировали ошибочные двойные списания средств по платежам, которые были произведены в торговых точках. Причиной стала ошибка на стороне банка-эквайера, через терминалы которого проводилась оплата картой", - указали в банке.

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