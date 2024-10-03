СДМ-банк предупредил об ошибочных двойных списаниях при оплате покупок

СДМ-банк предупредил о возможных ошибочных двойных списаниях при оплате покупок в торговых точках. Все отмены по задвоенным платежам будут проведены 4 октября после 16:00 мск, сообщается в официальном Telegram-канале банка.
По данным кредитной организации, сбой носит массовый характер, пострадали также клиенты других банков.
"2 октября 2024 года мы фиксировали ошибочные двойные списания средств по платежам, которые были произведены в торговых точках. Причиной стала ошибка на стороне банка-эквайера, через терминалы которого проводилась оплата картой", - указали в банке.