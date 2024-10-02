Против создателей криптобиржи Cryptex возбудили уголовное дело

Пресс-служба Следственного комитета (СК) сообщила, что против создателей анонимной платежной системы UAPS, а также криптобиржи Cryptex, возбудили уголовное дело.

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Согласно сообщению СК, создателей биржи подозревают в организации преступного сообщества, в получении неправомерного доступа к компьютерной информации, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, в 2013 году создатели площадки создали преступное сообщество, а также преступную онлайн-инфраструктуру, которая включала в себя UAPS, Cryptex и еще 33 сервиса. Эта инфраструктура, как считают в СК, использовалась для доступа к охраняемой информации и неправомерного оборота средств.

«Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — сообщили в СК.

Как добавили в ведомстве, за 2023 год группировка незаконно получила 3,7 миллиарда рублей. В рамках следствия уже было проведено 148 обысков, а к следователям доставили 96 человек.

Ранее США ввели санкции против платежной системы Cryptex.