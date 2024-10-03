OpenAI привлекла $6,6 млрд инвестиций

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, привлекла инвестиции на общую сумму $6,6 млрд, в результате чего ее стоимость может достичь $157 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, по итогам сделок по привлечению финансирования OpenAI может закрепить за собой место в числе самых дорогих компаний мира. В частности, корпорации удалось привлечь таких крупных спонсоров, как технологические гиганты Microsoft и Nvidia, а также венчурных инвесторов - компании Thrive Capital и Khosla Ventures. Источники агентства отмечают, что Thrive Capital выделила под инвестиции в OpenAI порядка $1,2 млрд, а также намерена вложить в компанию еще $1 млрд в следующем году, если создатель ChatGPT достигнет определенных целевых показателей выручки.

При этом, по данным источников Reuters, изначально намерения вложить средства в OpenAI выражала также корпорация Apple, однако в итоге она отказалась от своих планов. Как пишет агентство, прогнозируемая выручка разработчика чат-бота в этом году может достичь $3,6 млрд при растущих убытках, которые могут превысить $5 млрд. Целью компании на следующий год может стать рост выручки до $11,6 млрд.

26 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что OpenAI планирует сменить статус с НКО на коммерческую организацию. Ожидается, что трансформация некоммерческой OpenAI, имеющей коммерческое подразделение, произойдет до конца 2025 года, чтобы компания стала более привлекательной для инвесторов. Одновременно руководитель OpenAI Сэм Альтман ведет предварительные переговоры с советом директоров о приобретении доли в компании, отмечала газета.

В 2022 году OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли внимание широкой общественности, в том числе в России. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.

В последние два года в отношении OpenAI были выдвинуты иски за предполагаемое нарушение прав авторов и медиакомпаний, чьи работы использовались для обучения некоторых ее продуктов. В ноябре 2023 года совет директоров OpenAI отстранил Альтмана от должности генерального директора, сославшись на отсутствие доверия к нему, однако вскоре восстановил его после переговоров, вследствие которых был реконструирован совет.