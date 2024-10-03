Бакальчук подал в суд на жену

Бизнесмен Владислав Бакальчук сообщил о подаче иска к своей жене, основательнице Wildberries Татьяне Ким и компании ООО «РВБ» с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена WILDBERRIES.RU. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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Бакальчук заявил, что иск был подан в Савеловский суд Москвы. По его словам, доменное имя, которое было оформлено на Татьяну Ким, «внезапно оказалось в распоряжении» ООО «РВБ».

«Как бы кому-то ни хотелось переписать историю, факт остается фактом: я и Татьяна все ещё состоим в браке, а никакой брачный договор между нами никогда не заключался», - подчеркнул Бакальчук.

Он назвал передачу домена ООО «РВБ» «абсурдной сделкой, противоречащей всем принципам закона и здравого смысла». Бизнесмен добавил, что стоимость домена предварительно оценивается в три миллиона долларов.

«Домен выбыл из нашей совместной собственности без моего согласия и воли. Подобные манипуляции, как правило, предпринимаются в преддверии бракоразводного процесса с одной целью - сократить размер совместно нажитого имущества», - отметил Бакальчук.

Он подчеркнул, что создавал Wildberries вместе с женой почти 20 лет и «не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов». По словам Бакальчука, он намерен вернуть домен WB в совместную с женой собственность как «один из символов компании и важнейший актив».

В июне Wildberries и группа Russ объявили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». РВБ была создана в начале июля. В июле глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Бакальчук обратился к нему из-за проблем с семейным бизнесом. Кадыров отмечал, что речь идет об «откровенном и наглом рейдерском захвате» активов Wildberries.

Утверждалось, что рейдеры «оградили» основательницу Wildberries от мужа и детей. Позже сама Ким заявила, что рейдерского захвата не было, и подчеркнула, что всё дело в ее решении развестись с мужем. Также она отмечала, что сделка Wildberries с компанией Russ была согласована с супругом.

Днем 18 сентября в Wildberries сообщили о попытке Бакальчука и его охраны «незаконно проникнуть» в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате которой погибли два человека. Пострадали семеро человек, включая двух полицейских. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Через несколько дней после происшествия основательница Wildberries объявила, что меняет фамилию Бакальчук на свою девичью - Ким.