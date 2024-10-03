ФАС предписала МТС снизить тарифы на связь

ФАС выявила необоснованное повышение тарифов на услуги связи оператора МТС на 8% весной 2024 года и предписала их снизить, говорится в сообщении ведомства.

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"В апреле и мае 2024 года ПАО "МТС" в среднем на 8% повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов, - отмечается в сообщении. - Служба предписала МТС снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения".

По результатам анализа ФАС установила, что повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей.

Компания должна перечислить "незаконно полученный доход в федеральный бюджет", уточнили в ведомстве.