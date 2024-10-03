Тим Кук продал акции Apple на сумму более $50 млн

Генеральный директор Apple Тим Кук продал акции на сумму более $50 млн. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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Согласно источнику, он продал 223 986 акций Apple, что принесло ему $50 276 076 (около 4,75 млрд руб.). Эти акции были предоставлены Куку в рамках вознаграждения, основанного на результатах деятельности Apple по сравнению с другими компаниями из индекса S&P 500. Отмечается, что глава Apple часто продает акции в октябре.

Кроме того, Кук получил осенью 2024 года еще 219,5 тыс. акций Apple. Из них 54,8 тыс. акций будут вестироваться в три этапа: в апреле 2027, 2028 и 2029 годов. Остальные 164,6 тыс. акций зависят от результатов деятельности компании и будут вестироваться 1 октября 2027 года. В зависимости от финансовых показателей Apple в период с 2025 по 2027 год, количество вестируемых акций может составить от 0 до 200% от запланированного количества.

На начало 2024 года Кук владел более чем 3 млн акций Apple, а также 1,3 млн невостребованных RSU. Его невыкупленные акции оцениваются более чем в $500 млн, и именно акции составляют основную часть его общего вознаграждения.

В 2023 году базовая зарплата Кука составила $3 млн. Однако он также получил $47 млн в виде акций, $10,7 млн в виде бонусов, основанных на результатах деятельности, и $2,5 млн в виде других компенсаций, таких как взносы в налоговый льготный пенсионный счет (401(k)), страховые премии, выплаты за неиспользованный отпуск, расходы на безопасность и личные авиаперелеты.