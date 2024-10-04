Генпрокуратура РФ подала иск к Shell и ее структурам

Генеральная прокуратура подала иск к Shell и ряду ее структур в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки дел.

Среди ответчиков - "Шелл глобал солюшнз интернешнл интернешэнл Б.В.", "Шелл эксплорейшн энд продакшн сервисез Б.В.", ООО "Шелл нефтегаз девелопмент", "Шелл интернешнл эксплорэйшн энд продакшн Б.В.", "Шелл сахалин сервисес Б.В.","Шелл энерджи юроп лтд", "Шелл", "Шелл сахалин холдингз Б.В."

Третьими лицами выступают "Газпром экспорт", Минэнерго РФ, оператор проекта "Сахалин-2" "Сахалинская энергия", ранее являющаяся оператором проекта "Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд", а также правительство Сахалинской области.

Суть иска не раскрывается, он был подан 2 октября и пока не принят к производству.

Shell в России являлась участником нефтегазового проекта "Сахалин-2" с долей 27,5%. В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта вместо Sakhalin Energy стало российское ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в "Сахалине-2", однако Shell заявила, что не будет получать долю в новой компании.

Заявку на долю подавал "Новатэк" и получал разрешение на ее выкуп, но сделка так и не была завершена. В результате долю получила структура "Газпрома" - компания "Сахалинский проект".

Ранее доля "Газпрома" в проекте составляла 50,00000001%, теперь она выросла до 77,5%.