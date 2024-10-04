Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал в суд иск к своей жене Татьяне Ким (Бакальчук), WB и ООО «РВБ» на 350 млрд рублей, добиваясь возвращения контроля над ключевыми активами маркетплейса, которые «были отчуждены без его согласия». Об этом предприниматель рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Бакальчука, он считает сделки, по которым активы Wildberries были переданы ООО «РВБ», совершенными «с явным нарушением закона», а значит, они должны быть признаны недействительными.

«Мы строили Wildberries с нуля 20 лет. Компания, которую создавали и развивали вместе, теперь превращена в инструмент для манипуляций. Но я не отступлю!» - пообещал бизнесмен.

Он также отметил, что сумма иска – предварительная. В нее входят «незаконно переданные активы»: склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт.

«На данный момент эта цифра - лишь предварительная оценка. В процессе разбирательств она может значительно увеличиться», - пояснил Владислав Бакальчук.

В июне Wildberries и группа Russ объявили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». Супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук сообщил, что его жену оградили от общения с семьей и идет рейдерский захват. В ответ Татьяна Бакальчук заявила, что никакого рейдерского захвата нет, а она просто разводится с мужем.

Бакальчук обратился к жене с «очень важным письмом»

Днем 18 сентября в Wildberries сообщили о попытке Бакальчука и его охраны «незаконно проникнуть» в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». У офиса началась стрельба, в результате которой погибли два человека. Пострадали семеро человек, включая двух полицейских. Через несколько дней после происшествия основательница Wildberries объявила, что меняет фамилию Бакальчук на свою девичью - Ким.