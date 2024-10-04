Wildberries выйдет на рынок страны СНГ

Основательница Wildberries Татьяна Ким и глава торгово-промышленной палаты Таджикистана Джамшед Джумахонзода подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, меморандум был подписан после заседания межправительственной комиссии России и Таджикистана по экономическому сотрудничеству. Заседание прошло в Душанбе. РИА Новости отмечает, что подписание документа означает выход WB на рынок Таджикистана.

В апреле 2023 года Ким сообщила, что Wildberries рассматривает возможность выйти на новые для себя рынки - Азербайджана, Грузии и Таджикистана. Помимо России, Wildberries также присутствует в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Израиле и Узбекистане.

В июне 2024 года Wildberries и группа Russ объявили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». Объединенная РВБ была создана в начале июля.