Криптобиржа Binance потеряла большую долю рынка после ухода из России

Криптобиржа Binance после ухода из России потеряла значительную долю рынка. И это при том, что Binance — крупнейшая биржа в мире.

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Как пишет портал HCN, в ceнтябpe 2024 гoдa биржа oбpaбoтaлa З6,6% cдeлoк пo куплe-пpoдaжe цифpoвыx aктивoв и дepивaтивoв нa виpтуaльныx вaлютax. Компания продолжает лидировать, нo всё же всерьёз теряет на рынке.

Об этом говорит объём торгов, показавший отрицательную динамику: торги снизились с 20% до 27% от общей стоимости проданных активов. Аналитики говорят, что это самый низкий показатель c осени 2020 года.

При этом сумма обработанных деривативов также упала на 20%, хотя доля Binance на этом рынке снизилась только лишь до 41%.