Wildberries поможет экспортировать продукцию Таджикистана в РФ

Wildberries намерен оказать поддержку производителям Таджикистана в экспорте их продукции в Россию. Об этом ТАСС сообщила основатель Wildberries, глава ООО "РВБ" (объединенная компания Wildberries и Russ) Татьяна Ким в ходе визита в Душанбе.

"Меморандум, который подписали с Торгово-промышленной палатой Таджикистана, - это про построение сотрудничества, как мы могли бы поделиться экспертизой, как помочь, например, предпринимателям из Таджикистана выйти на нашу площадку, <…> помочь экспорту продукции, которая производится в Таджикистане", - пояснила собеседница агентства.

По ее мнению, в республике есть большой опыт в производстве тканей, которые можно будет реализовывать. Она отметила, что ее компания в России запускает несколько промышленных парков. "И было бы здорово, если бы они экспортировались в Россию для наших предпринимателей. Хотелось бы начать с этого, но, если получиться расширить наше сотрудничество, мы были бы рады", - подчеркнула Ким. Она добавила, что в дальнейшем возможно также обсуждение по участию в создании производственных кластеров в Таджикистане.

Вместе с тем, предпринимательница отметила имеющийся потенциал страны.

"Потенциал есть у любой страны, а Таджикистан - страна с молодым населением, активно растущим", - сказала она, добавив, что молодежь много времени проводит в интернете и возможно многие из них уже покупают на площадке Wildberries. "Было бы здорово, если мы могли бы выйти на такой уровень сотрудничества", - заключила Ким.

Основатель онлайн-ретейлера Wildberries Ким и председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана Джамшед Джумахонзода подписали меморандум о сотрудничестве. Документ был подписан по итогам заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Таджикистана в Душанбе.