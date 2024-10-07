Страховщики отказались признавать требования по «Северным потокам»

Страховые компании Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance отправили в Верхний суд Лондона ответ на обновленные требования оператора «Северного потока», передает РБК. Компании вновь увязали все аргументы с конфликтом на Украине, что не покрывается страховкой.

Как выяснилось, страховщики не согласны с размером ущерба из-за подрыва газопровода. Он увеличился с €404 млн до €574 млн из-за найденных новых повреждений — вмятин.

Ранее немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против России. Утверждается, что целью является защита своих прав на российские активы.

Отмечалось, что Wintershall Dea была одним из инвесторов «Северного потока — 2» и акционером оператора газопровода «Северный поток» с долей в 15,5%. Также компания владела долями в совместных с «Газпромом» проекте «Ачим девелопмент» и предприятии «Севернефтегазпром». В 2024 году Москва постановила передать управление активами созданным российским юрлицам без участия бывших зарубежных акционеров в рамках специальных экономических мер.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что западные страны не заинтересованы в расследовании обстоятельств подрыва на «Северных потоках». По ее словам, все запросы России о содействии отклонили.