Производитель колбасы "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве

Петербургский производитель колбас и мясных продуктов ООО "МПК "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве. Соответствующая информация появилась на сайте картотеки арбитражных дел.

В деле отмечается, что сумма исковых требований составляет 44 837 229 рублей. В роли заявителя выступает сама компания, должником указана она же.

При этом, по информации издания "Деловой Петербург", к взысканию заявлена сравнительно небольшая сумма - 16,5 млн рублей.

Как пояснила адвокат Елена Менде, в отношении компании также очень много дел о невыплате заработной платы, что указывает на системный сбой в работе организации.

Сами "Петровские деликатесы" заявляют о себе как об одном из крупнейших производителей колбас и мясных деликатесов в Северо-Западном регионе. На предприятии отмечают также свою "грамотную маркетинговую стратегию" и "стремительное расширение" присутствия торговой марки.

Согласно данным из открытых источников, выручка компании за 2023 год понизилась на 34% - до 919,7 млн рублей, а чистая прибыль стала меньше на 26% и составила 4,3 млн рублей.