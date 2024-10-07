Samsung согласилась на переговоры с объявившими голодовку рабочими

Компания Samsung India Electronics объявила о готовности к переговорам с рабочими своего предприятия в штате Тамилнад, которые проводят забастовку с начала сентября. Об этом со ссылкой на агентство Press Trust of India (PToI) сообщает ТАСС.

Представитель компании заявил, что целью является решение всех вопросов, включая заработную плату, льготы и условия труда, путем прямых переговоров с работниками. Компания призывает бастующих вернуться на работу. Решение о проведении переговоров с забастовщиками также было направлено правительству Тамилнада, настаивающему на скорейшем разрешении конфликта.

На прошлой неделе рабочие провели однодневную голодовку, чтобы привлечь внимание властей Тамилнада к вопросам повышения заработной платы и сокращения продолжительности рабочего дня. Голодовку также поддержал Центр индийских профсоюзов (CITU), который заявил, что забастовка будет продолжаться до полного удовлетворения требований рабочих.

Забастовка на заводе Samsung в Шриперумбудуре началась 9 сентября. В ней приняли участие более тысячи работников предприятия. Сотрудники требуют увеличения зарплаты и сокращения часов работы. Текущий оклад рабочего равен 25 тыс. рупий (примерно 28,6 тыс. руб. – «Газета.Ru»), а требуемый – 36 тыс. рупий (около 41 тыс. руб.).