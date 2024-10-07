К эксперименту по маркировке присоединились 900 производителей косметики и бытовой химии

Регистрацию в системе маркировки прошли 900 производителей и 700 импортеров косметики и бытовой химии. Об этом рассказала руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова на экспертном совете по детенизации экономики при комитете по экономической политике Госдумы РФ.

"В системе на текущий момент зарегистрировано более 11 тыс. участников, из них 900 производителей. Это очень большая цифра. По средним оценкам, которые мы проводили с ассоциациями, производителей на территории Российской Федерации - от полутора до двух тысяч. Что говорит о том, что 900 - это уже достаточно показательная цифра с точки зрения регистраций", - сказала Михайлова.

Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии стартовал 15 января 2024 года и продлится до 28 февраля 2025 года. По данным ЦРПТ, за это время было проведено 55 экспериментов, на ближайшие два месяца запланированы еще 35.

Эффективность маркировки

"Маркировка является наиболее эффективным инструментом обеления в любой отрасли, и мы ожидаем в следующем году 41 товарную группу, которая будет включена в систему маркировки. Эта эффективность выражается в триллионах доходов, которые получит Российская Федерация. <...> Маркировка - это вопрос, связанный не только с экономикой страны и качеством продукции, но и с жизнью и здоровьем граждан", - сказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, слова которого цитирует пресс-служба ЦРПТ.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев напомнил, что с 1 декабря 2024 года Минпромторг предложил начать эксперимент по мониторингу российских производителей одежды, обуви и БАД. Если в ходе проверки выяснится, что реального производства нет, компании не смогут получить коды маркировки.

"На рынке [косметики] большое количество компаний, которые выдают себя за производителей, но на самом деле не имеют собственных производственных мощностей, не используют контрактные производства. После введения маркировки было бы полезно распространить этот эксперимент на другие товары, такие как косметика и бытовая химия", - добавил спикер.

Готовность производителей

О своей готовности заявили и сами производители.

"За прошедший год, что мы в эксперименте, мы для себя полностью переосмыслили маркировку: от того "зачем это нужно", "это нам неудобно", "это затраты" до того, что маркировка становится нам выгодна и удобна. Мы полностью поддерживаем внедрение маркировки и полностью к ней готовы", - сообщил руководитель направления маркировки "Косметические решения" Максим Новиков.

Аналогичную позицию высказал советник генерального директора по автоматизации маркировки продукции Lab Industries (Henkel) Евгений Голиков.

"Благодаря активной поддержке коллег из ЦРПТ и Минпромторга мы уже определили на всех упаковках места нанесения, уже провели практически все лабораторные эксперименты, связанные непосредственно с нанесением, с качеством нанесения и считыванием этого кода. Времени, считаю, что более чем достаточно", - сказал он.

По словам ведущего специалиста по сертификации "Ступинского химического завода" Марии Угаровой, в этом месяце завод планирует провести эксперимент совместно с ЦРПТ и с интегратором. "Выбрали для себя самые сложные три линии, на которых будем ставить эксперимент. После успешно проведенного эксперимента планируем полное оснащение производства, все 25 линий будут работать и наносить коды маркировки", - сказала она.

Директор по развитию цепочек поставок "Алькор и Ко" (Л’Этуаль) Андрей Кривенцев также отметил, что на горизонте шестилетнего планирования маркировка одного товара обойдется производителям в 16 копеек или 1 рубль в год. При этом маркировка может дать компаниям ряд преимуществ, в частности доступ к аналитическим отчетам.

"Я бы попросил в косметике и бытовой химии не дожидаться 2028 года, а хотя бы данные о розничных продажах, которые будут видны с момента выбытия кодов маркировки на кассе, предоставить производителям и импортерам. Это позволит им тут же улучшить свои процессы, сократить товарные запасы, и тем самым отбить этот рубль", - сказал Кривенцев.

О маркировке

В России маркировка распространяется на 17 категорий товаров, которые составляют 19% несырьевого ВВП страны. Благодаря внедрению маркировки доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на одну пятую, в табаке на четверть, в обуви на треть, по шинам и покрышкам доля контрафакта снизилась в два раза. На рынке воды маркировка выявила около 460 производителей, которые ранее не отчитывались в органы власти. Фискальный эффект для бюджета страны оценивается в 791 млрд рублей.