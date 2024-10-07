Кузбасские специалисты открыли способ получения лучших показателей урожайности

Кузбасские специалисты «Азот-Агро» впервые в России открыли способ получения наивысших показателей урожайности в условиях рискованного земледелия. Первый центр с такой высококачественной селекцией семенного материала открыл крупнейший производитель минеральных удобрений за Уралом ГК «Азот». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Как отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк, инновационный селекционно-семеноводческий центр создали на месте бывшего совхоза «Звездный» в Кузбассе в 2021 году. Общее количество инвестиций в производство превысило 430 млн рублей.

«Была проведена большая научная работа. Выведены семена, которые адаптированы к нашим почвам и природным условиям, а значит материал гарантирует высокую урожайность», — отметил губернатор Кузбасса.

Новый центр готов производить 20 тыс. тонн посадочного материала высокой урожайности. В первую очередь предприятие будет покрывать потребности Кузбасса, однако предприятие готово обеспечивать потребности в семенном материале и других регионов Сибири, если те будут в этом заинтересованы. По итогам нескольких лет «Азот» рассмотрит вариант открытия второго аналогичного центра в регионе.

«В ближайшие два года по результатам работы введенного сегодня семенного завода и с учетом потребностей сельхозпроизводителей ГК «Азот» рассмотрит решение о строительстве второго такого комплекса в Кемеровской области», — отметил генеральный директор Кемеровского АО Азот Андрей Вишневский.