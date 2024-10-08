«Мегафон» оштрафовали за незаблокированный вызов от мошенников

«Мегафон» оштрафовали за то, что он не заблокировал вызов мошенников на телефон жителя Бурятии, который в результате отдал злоумышленникам доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Тогда жителю поселка Усть-Баргузин поступил звонок от человека, который представился сотрудником мобильного оператора. Он заявил, что мужчине необходимо продлить договор связи, для чего нужно сообщить код из присланного SMS-сообщения.

«Потерпевший сделал это, и в результате злоумышленники получили доступ к его личному кабинету на портале "Госуслуги". В ходе проверки выявлено, что звонок был сделан с подменного номера иностранного сотового оператора, но в нарушение закона вызов не был заблокирован», — заявили в прокуратуре.

По постановлению районной прокуратуры оператора связи привлекли к административной ответственности по ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области связи). Суд назначил «Мегафону» штраф в размере 600 тысяч рублей.