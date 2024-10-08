«Черкизово» и «Царицыно» договорились насчет названия колбасы

В Московской области суд установил соглашение между компаниями «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» и «Царицыно Эталон» насчет названия колбасы.

Еще в мае между производителями мясных изделий возникло недопонимание. Тогда «Черкизово» подало иск против «Царицыно» на сумму около 549 миллионов рублей, поскольку те якобы нелегально использовали название колбасы «Губернская». При этом итоговые условия мирного соглашения пока не обнародованы. Отмечается, что обратившийся в суд отозвал свои претензии к конкуренту, передает «Коммерсантъ».

В июне компания «Додо Пицца» подала в суд на Telegram из-за потери названия своего канала в социальной сети.

Арбитражный суд Москвы обязал компанию врача и телеведущей Елены Малышевой «Здоровье инфо» выплатить компенсацию на сумму 10 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Суд в России ранее впервые оштрафовал блогера за кражу идеи короткого видео в социальной сети. Об этом рассказала юрист Дарина Лисецкая. Ее подзащитная, подмосковный эксперт по недвижимости Юлия, опубликовала в своем блоге видеоролик об ипотеке. Он собрал 11 миллионов просмотров.