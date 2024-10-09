В Госдуме хотят ужесточить наказания за незаконную продажу алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости приостанавливать деятельность торговой точки в случае даже однократной незаконной продажи алкогольной продукции без лицензии.

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«Считаю, что даже за однократную продажу нелегального алкоголя, продажу алкоголя в торговой точке без соответствующей лицензии должна быть незамедлительная приостановка деятельности юрлица с последующим запретом заниматься этим видом услуг — любой торговлей», — цитирует его РИА Новости.

Госдума одобрила введение пошлины за каждую точку продажи алкоголя

Депутат подчеркнул, что предприниматели должны понимать строгость закона и неотвратимость наказания.

Ранее Хамзаев предложил ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь.

Также комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал введение государственной пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в размере 20 тыс. рублей в год за каждую точку продажи.