«Яндекс» повысил выплату «белым хакерам»

В пресс-службе «Яндекса» сообщили об увеличении выплаты «белым хакерам» за уязвимости, найденные в мобильных приложениях. Сумма повысится до 1 миллиона рублей, ранее она составляла 300 тысяч, передает агентство «Прайм».

Как отмечается, IT-гигант выделил направление мобильных приложений в отдельную категорию программы «Охота за ошибками». Также подчеркивается, что благодаря повышенным выплатам можно будет привлечь больше внешних исследователей для проверки и повышения уровня безопасности приложений компании, указали в фирме

От «белых хакеров» требуется поиск уязвимостей, которые могут повлиять на безопасную работу приложения. В частности, речь идет о раскрытии чувствительных данных.

На сумму вознаграждения за найденный «баг» будет влиять то, насколько популярно приложение, а также степень влияния уязвимости на безопасность данных пользователей и других факторов.

Ранее Роскомнадзор сообщил о хакерских атаках из-за рубежа на свои ресурсы. Там отметили, что они не достигают цели. Ресурсы РКН, в том числе сайт, работают без ограничений, указали в ведомстве.