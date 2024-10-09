СПб-биржа готова к запуску торгов в выходные дни, заявил глава торговой площадки Евгений Сердюков в рамках панельной дискуссии на конференции НАУФОР.

"Мы предлагаем начать торги по выходным ограниченным списком инструментов российских ценных бумаг. <…> Мы находимся в диалоге с нашим регулятором и участниками торгов, поэтому пока диалог продолжается, мы торги и не стартовали, а работаем в холостом режиме, но технология полностью готова", - сказал он, добавив, что план запуска торгов в выходные был еще в 2022 году.

Торги в выходные дни будут начинаться в 10:00 и заканчиваться в 23:50 мск. При этом они будут проводиться в качестве дополнительной утренней торговой сессии понедельника. Как пояснил Сердюков, данные будут транслироваться всем участникам без ограничений, однако чтобы поучаствовать в торгах, профучастникам придется подать заявление.

Первоначально для торгов в выходные будет доступен список из 15 инструментов. В него входят бумаги АФК "Система", "Газпрома", "Норильского никеля", "Лукойла", "Магнита", "Новатэка" и т. д.

При этом будут установлены жесткие границы колебания цены (около 3%), ставки риска (для маржинальной торговли) планируется рассчитывать для выходных дней в стандартном режиме.