Платежная система «Мир» заработала в Никарагуа, пока речь идет о том, чтобы снимать деньги в банкомате. Об этом сообщил торговый представитель России в Никарагуа Петр Панкратов. ТАСС

Он добавил, что оплата товаров и услуг российской картой пока не предусмотрена. Данная функция, по его словам, является вопросом перспективы. Сейчас речь идет об увеличении числа банкоматов и переводах. Москва24

В середине сентября «Известия» писали со ссылкой на российское посольство, что в Индонезии начнут работать карты «Мир», которыми смогут пользоваться российские туристы для оплаты своего пребывания в стране. В частности, речь идет о возможности оплаты покупок, жилья и туристического сбора. Газета.Ru