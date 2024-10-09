Крупный банк Сингапура отказался от транзакций с РФ

Сингапурский банк OCBC прекратит обработку всех транзакций, связанных с Россией, с 1 ноября 2024 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Газета.Ru

Сама кредитная организация отказалась комментировать эту информацию. Как отмечается в материале, решение говорит о постепенном ужесточении санкционных ограничений, что связано с новыми проверками регуляторов. Сингапур ввел санкции против России еще в 2022 году, но эти меры не коснулись экспорта большого количества товаров и лишь в небольшой степени затронули банковские операции. Lenta.ru

Антироссийские санкции были введены Сингапуром еще в 2022 году, однако они не затронули экспорт большого количества товаров и коснулись банковских операций в незначительной степени. Ранее Кыргызстан принял решение перекрыть канал транзитных платежей за европейские и китайские товары. NSN.FM