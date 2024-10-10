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DSM Group: аналоги ушедшего из РФ "Оземпика" продаются лучше оригинала

Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли продажи оригинала. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные отраслевой аналитической компании DSM Group.

Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли оригинал
© Газета.Ru

По данным компании, за восемь месяцев 2024 года в РФ было продано 829,9 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «Семаглутид» на 4,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились с 206,8 тысяч упаковок на 2,1 млрд рублей.

До этого ученые из Университетской больницы Сент-Винсента (Ирландия) установили, что Оземпик и Вегови (популярные препараты для лечения ожирения и диабета) снижают частоту рецидивов гнойного гидраденита.

В июне министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что крупных проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет.

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Михаил Мурашко