Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли оригинал

Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли продажи оригинала. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные отраслевой аналитической компании DSM Group.

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По данным компании, за восемь месяцев 2024 года в РФ было продано 829,9 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «Семаглутид» на 4,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились с 206,8 тысяч упаковок на 2,1 млрд рублей.

До этого ученые из Университетской больницы Сент-Винсента (Ирландия) установили, что Оземпик и Вегови (популярные препараты для лечения ожирения и диабета) снижают частоту рецидивов гнойного гидраденита.

В июне министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что крупных проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет.