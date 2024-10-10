В Кузбассе в шахтах "Березовская" и "Анжерская-Южная" приостановили добычу угля

Сибирское управление Ростехнадзора приостановило горные работы на отдельных участках в шахте "Березовская" угольной компании "Северный Кузбасс" и шахте "Анжерская-Южная", сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: 8 октября 2024 года на производство горных работ в людском уклоне №3 и квершлаге №41 АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" шахта "Березовская" за превышение предельно допустимой концентрации метана, несоблюдение требований технической документации при креплении горных выработок. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", - написал Виль.

Он добавил, что по решению суда на 90 дней приостановлены горные работы в лаве №7-3-1 пласта XXVII угольной компании "Анжерская-Южная" за пылевзрывоопасное состояние горной выработки, эксплуатацию очистного комбайна с неисправной системой взрывозащитного орошения.

Угольная компания "Северный Кузбасс" осуществляет добычу каменного угля на шахтах "Березовская" и "Первомайская" в Кемеровской области и является основным производителем угля марки "К" в регионе. Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, при этом добыча угля на предприятии продолжается.